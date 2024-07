Zasiłek pielęgnacyjny 2024. Dla kogo? Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Zobacz!

Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, które przysługuje osobom z niepełnosprawnością. Są to:

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wysokość świadczenia jest identyczna dla wszystkich uprawnionych i obecnie wynosi 215,84 zł miesięcznie. Pieniądze z tytułu choroby są przyznawane niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalane jest na czas nieokreślony.

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;

Aby otrzymać zasiłek, wcześniej należy uzyskać zaświadczenie o niepełnosprawności. Wniosek składa się we właściwym dla miejsca zamieszkania miejskim lub powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Najczęściej będzie to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jakie choroby uprawniają do starania się o orzeczenie o niepełnosprawności?