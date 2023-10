Zbigniew Girzyński: - Polska kolej jest bardzo ważna dla pasażerów i dla kraju

Poseł Zbigniew Girzyński, kandydat do sejmu z listy PiS w zbliżających się wyborach, spotkał się wczoraj wraz z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych z dziennikarzami. Tematy były dwa - jak przebiegają remonty na dworcach Toruń Wschodni i Toruń Miasto oraz jak wygląda sytuacja kolei w Polsce.

Zarówno Toruń Wschodni, jak i Toruń Miasto swoim wyglądem chwały Toruniowi nie przynosiły. Zaniedbania na obu dworcach wynosiły kilkadziesiąt lat. W drugiej połowie 2024 roku powinna to już być przeszłość.

Trwa odbudowa kolei. Także w Toruniu

- Remonty dworców Toruń Wschodni i Toruń Miasto to projekty, które realizujemy od 2019 roku, z planem zakończenia w 2024 roku - stwierdził Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S. A. - Jeden i drugi w ramach "Projektów Dworcowych na lata 2016 - 2023". Łącznie objęliśmy w Polsce budową lub kompleksową przebudową 192 obiekty przy nakładach 3 miliardów 100 milionów złotych. Dobra wiadomość jest taka, że po dziesięcioleciach "zwijania się" kolei w Polsce, likwidowania połączeń i zamykania dworców, od 2016 roku przeżywamy renesans. Odbudowujemy kolej, tak ważne dla gospodarki i społeczeństwa przedsiębiorstwo. Jeśli chodzi o województwo kujawsko - pomorskie, do użytku oddaliśmy trzy obiekty dworcowe w Janikowie, Włocławku i Bydgoszcz Zachód, co kosztowało nas 50 milionów złotych. Oprócz tego mamy też pięć inwestycji o nakładach 75 milionów, które są na etapie robót budowlanych. Chodzi o Kołodziejewo, Mogilno, Złotniki Kujawskie, Toruń Wschodni i Toruń Miasto. W trakcie projektowania jest dworzec w Grudziądzu, a myślimy o tym, by w planie na lata 2024 - 2030 znalazło się też siedem innych, m. in. w Brodnicy, Jabłonowie Pomorskim i Wąbrzeźnie. Na to mamy zabezpieczone pieniądze. Cieszy to, że praca na dworcach w Toruniu przebiega bez zakłóceń, bezbłędnie układa się współpraca z wykonawcami, czyli Budimexem w przypadku Torunia Wschodniego i AGAD-em w przypadku Torunia Miasto. Niebawem miasto otrzyma odrestaurowane obiekty, takie, na jakie zasługuje. Dziękuję panu Zbigniewowi Girzyńskiemu za wsparcie polskiej kolei, podobnie jak całej ekipie rządowej, która stworzyła warunki ku odbudowie. Żeby zobrazować skalę problemu powiem, że wcześniej na 29 tysięcy linii kolejowych zlikwidowano prawie 11 tysięcy. To było coś niebywałego. Teraz to odbudowujemy.

Poseł Zbigniew Girzyński sam korzysta

- Podczas studiów na UMK bardzo często odjeżdżałem do domu w stronę Sierpca ze stacji Toruń Wschodni - powiedział Zbigniew Girzyński. - Już wówczas ten dworzec był mocno zaniedbany. Do niedawna nic z tym nie robiono. A studia skończyłem ćwierć wieku temu. Co więcej - w ciągu 20 lat nastąpił całkowity regres kolei. Na szczęście jest decyzja obecnego rządu, by przywracać rozwiązania strukturalne. One są bardzo przydatne, zarówno w transporcie kolejowym jak i transporcie cargo, jesteśmy krajem, który się dynamicznie rozwija. Węgla, materiałów budowlanych czy komponentów do produkcji paliw nie powinno się przewozić w dużej skali drogami, bo to byłoby niebezpieczne i powodowałoby korki. Rozwój kolei ważny jest też oczywiście dla samych pasażerów. Mówię to, bo sam z niej często korzystam. Nie przypuszczałem, że w końcu będę mógł podróżować do Warszawy w dwie godziny i 15 minut. Mimo że po drodze są inwestycje. Niedługo pewnie dojedziemy do stolicy w ciągu mniej niż dwóch godzin. Cieszę się, że również w naszym mieście remontowane są dwa niezwykle istotne obiekty także od strony architektonicznej, będące trwałym elementem krajobrazu i historii. To przecież na dworcu Toruń Miasto 18 stycznia 1920 roku wysiadła Błękitna Armia generała Hallera. To koleją przyjechało polskie państwo. Kolej ma także ogromne znaczenie strategiczne dla wojska. To dzięki niej transportuje się ciężki sprzęt i amunicję. Widać to teraz, podczas wojny na Ukrainie. Ataki na infrastrukturę kolejową mają tam ogromne znaczenie.

- Oba toruńskie obiekty chcemy oddać już jako wyremontowane do użytku w trzecim kwartale 2024 roku - dodał Rafał Zgorzelski. - Na te remonty wydamy ponad 50 milionów złotych. Wcześniej wyglądało to, jak wyglądało, mówię to z dużym zawstydzeniem. Cieszę się jednak, że to się zmieni, popierałem te decyzje, bo mam do Torunia ogromny sentyment - to tutaj studiowałem, tu poznałem swoją żonę i tu urodziły się moje dzieci.

Prace na toruńskich dworcach zgodnie z harmonogramem

Kierownicy budów, Michał Myzyk z firmy Budimex i Bogdan Sobkowski z AGAD-u zapewnili, że prace na dworcach Toruń Wschodni i Toruń Miasto idą zgodnie z harmonogramem. Jak informuje PKP, na gruntownie odnowionym dworcu Toruń Miasto pasażerowie nadal będą obsługiwani w holu, który jednocześnie będzie pełnił rolę poczekalni. W jego wnętrzu architekci zaplanowali połączenie historycznego wystroju z nowoczesnością. Na posadzce planuje się odtworzenie historycznej mozaiki, natomiast ściany do wysokości 2,5 metra zostaną obłożone płytkami klinkierowymi. Aranżację wnętrza uzupełnią nowoczesne oświetlenie, ergonomiczne ławki, gabloty na rozkłady jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, a także panoramiczna winda, łącząca parter z tunelem prowadzącym na perony. Na parterze znajdą się jeszcze lokale na wynajem, natomiast piętro budynku jest przewidziane pod hostel.

Toruń Wschodni czeka renowacja elewacji wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi. Jak zapewnia PKP, zachowa ona swój charakter i zostanie oczyszczona. Przewiduje się również uzupełnienie ubytków w cegle oraz schodach od frontu budynku, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na odtworzoną na wzór historycznej. Odrestaurowane zostaną herby znajdujące się na elewacji, a także olbrzymie witrażowe okno nad wejściem głównym do budynku. Inwestor zapewnia również, że korzystną przemianę przejdzie także bezpośrednie otoczenie dworca. Inwestycja obejmie remont znajdującego się w pobliżu budynku administracyjnego, w którym po renowacji i przystosowaniu do nowych funkcji będą się mieściły hostel oraz lokal gastronomiczny wraz z ogródkiem letnim.

Obecnie na obu dworcach obowiązują rozwiązania tymczasowe. Toruń Wschodni "obsługuje" dziennie średnio 2100 pasażerów, Toruń Miasto 1700.

