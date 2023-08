Zmiany na toruńskim lewobrzeżu. Będzie biurowiec z częścią usługową, mają być bloki

Dodatkowe pieniądze na zakup samochodu. Do wzięcia nawet 120 tysięcy!

Obiekt biurowo-usługowy na Podgórzu w Toruniu: budowa od sierpnia

- Bliskość głównej drogi, nowoczesne rozwiązania, ekologiczne technologie, duże zaplecze parkingowe czy znakomita ekspozycja, to tylko niektóre z zalet nowo powstającego budynku. Chcemy, aby budynek był odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. Elastyczność aranżacji powierzchni sprawi, iż dostosowanie przestrzeni pod każdą działalność jest o wiele prostsze – mówią przedstawiciele inwestora.

Teren pod obiekt przy Szubińskiej 13 spółka Polna 66 kupiła od miasta w listopadzie 2021 roku. Teraz otrzymała pozwolenie na budowę. W założeniu będzie to obiekt usługowo-biurowy z częścią handlową, charakteryzujący się schludną, nowoczesną i wtapiającą się w otoczenie architekturą. Zaplanowano dwie kondygnacje (parter i piętro). Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie ponad 1300 metrów kwadratowych.

Kolejne bloki na toruńskich Stawkach: kto je zbuduje?

Do oferty nieruchomościowej Torunia trafił właśnie teren o powierzchni 0.32 hektara przy ulicy Zimowej 67-69 na Stawkach. Jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Będzie go można kupić w przetargu zaplanowanym na 19 września. Cena wywoławcza terenu to 1 700 000 złotych.