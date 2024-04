Zmiany w gminach wokół Torunia. Panie przerwały dominację panów wójtów

Tego jeszcze w XXI wieku w gminach powiecie toruńskim nie było. Dotąd w fotelach wójtów zasiadali zawsze panowie. Teraz będzie inaczej. To jeden ze znaków, że coś się zmienia w tych samorządach.

Wybory samorządowe w Toruniu i okolicy, także te na wójtów gmin i burmistrza Chełmży, przyniosły sporo sensacji i niespodzianek. Są zupełnie nowe rozdania, spektakularne zwycięstwa i porażki, nieoczekiwane drugie tury oraz przypadki braku konkurencji.

Chełmża

W Chełmży aktualny wciąż jeszcze, długoletni burmistrz Jerzy Czerwiński w wyborach samorządowych w niedzielę 7 kwietnia nie startował. Do rywalizacji o schedę po nim stanęło troje kandydatów – Jacek Kałamarski, Kinga Krupcała i Paweł Polikowski. W pierwszej turze nikt nie uzyskał powyżej 50 procent głosów. Wszystko rozstrzygnie więc druga tura, zaplanowana na niedzielę 21 kwietnia, w której zmierzą się Jacek Kałamarski i Paweł Polikowski. W pierwszej ten ostatni uzyskał o prawie 10 punktów procentowych lepszy rezultat od rywala. Wprowadził też do 15-osobowej Rady Miasta Chełmża ośmioro radnych ze swojej „Koalicji dla Chełmży”, wobec trójki radnych z komitetu konkurenta, czyli Porozumienia Samorządowego dla Chełmży. Taki układ sił, niezależnie od tego, kto ostatecznie zasiądzie w fotelu burmistrza Chełmży, ma duże znaczenie dla późniejszego funkcjonowania rady.

Gmina Chełmża

W gminie Chełmża dotychczasowy, długoletni wójt Jacek Czarnecki, który w poprzednich wyborach, w 2018 roku, był jedynym kandydatem, tym razem miał dwóch rywali: Bartosza Szprenglewskiego oraz Adama Galusa. W tym samorządzie też dojdzie do drugiej tury. Jacek Czarnecki zmierzy się w niej z Bartoszem Szprenglewskim. W pierwszej turze walka była niezwykle wyrównana. Jacek Czarnecki z KWW „Wieś” uzyskał 36,46 procent głosów, a Bartosz Szprenglewski (KWW Nowe Horyzonty Bartosza Szprenglewskiego) – 32,84 procent. Warto zauważyć, że ten pierwszy wprowadził do 15-osobowej Rady Gminy Chełmża aż 10 osób ze swojego komitetu wyborczego, a jego rywal tylko jedną.

Gmina Czernikowo

W gminie Czernikowo jest już „pozamiatane”. Obecny wójt Tomasz Krasicki nie miał rywala i uzyskał budzący szacunek wynik - aż 89,09 procent poparcia. Na dodatek w 15-osobowej Radzie Gminy Czernikowo nowej kadencji zasiądzie dziesięcioro radnych z jego komitetu Wspólnie dla Mieszkańców.

Gmina Łysomice

Podobna sytuacja jest w gminie Łysomice. Tu obecny, należący do Prawa i Sprawiedliwości wójt Piotr Kowal był jedynym kandydatem i uzyskał 62,45 procent poparcia. On też ma większość radnych w 15-osobowej Radzie Gminy Łysomice nowej kadencji, bo ze swojego komitetu „Porozumienie Samorządowe Gminy Łysomice” wprowadził do niej osiem osób.

Gmina Łubianka

Nieco inaczej jest w gminie Łubianka. Tu wobec rezygnacji z kandydowania rządzącego nią od 1990 roku, też należącego do PiS-u wójta Jerzego Zająkały, do rywalizacji stanęły dwie panie. Danuta Kwiatkowska z niewątpliwą rekomendacją ustępującego wójta oraz Dagna Całbecka, prywatnie żona marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego. Wygrała Dagna Całbecka, z dużą przewagą. Zdobyła 70,01 procent poparcia. I, co ciekawe, w przeciwieństwie do dwóch ostatnich kadencji, kiedy to opozycja wobec wójta Zająkały raz miała przewagę jednego głosu w Radzie Gminy, raz brakowało jej jednego głosu do większości, tym razem sytuacja jest klarowna. Nowa pani wójt będzie miała w tym 15-osobowym gremium swój dziesięcioosobowy klub „Wspólnie Lepiej”.

Gmina Lubicz

W gminie Lubicz obecnemu wójtowi Markowi Nicewiczowi zabrakło niespełna 7 punktów procentowych do zwycięstwa w pierwszej turze. Jego rywale, Jan Szczepański i Janusz Wojciechowski zdobyli odpowiednio 21,13 procent głosów i 35,62 procent głosów. W drugiej turze obecny wójt zmierzy się z Januszem Wojciechowskim. Niezależnie od tego, który z nich wygra, nie będzie miał łatwej współpracy z 15-osobową Radą Gminy nowej kadencji. Z komitetu Marka Nicewicza „Lepszy Czas” zasiądzie w niej siedem osób, a z komitetu „Lubicz Nasza Sprawa” Janusza Wojciechowskiego - sześć.

Gmina Obrowo

Jedynym obecnym wójtem w powiecie toruńskim, który miał więcej niż jednego rywala i już w pierwszej turze z nimi wygrał, jest Andrzej Wieczyński w gminie Obrowo. W poprzednich wyborach nie miał rywala. Teraz uzyskał 52,08 procent poparcia. Jego rywale Artur Kanarek i Krzysztof Duda zdobyli odpowiednio 35,32 proc. i 12,60 proc. głosów. W 15-osobowej Radzie Gminy Obrowo nowej kadencji wójt Wieczyński musi się liczyć ze sporą opozycją, bo ma zaledwie siedmioro radnych ze swojego komitetu „Stabilny Rozwój Gminy Obrowo”.

Gmina Wielka Nieszawka

Zupełnie inaczej rzecz się ma w gminie Wielka Nieszawka. Tu obecny wójt Krzysztof Czarnecki, członek PSL, w pierwszej turze przegrał rywalizację z Katarzyną Streich, stosunkiem głosów 47,36 proc. do 52,64 proc. Czy to niespodzianka? Pozycja wójta Czarneckiego, zasiadającego w fotelu wójta od 2018 roku, od początku była chwiejna. Wystarczy przypomnieć, że dwukrotnie nie uzyskał on wotum zaufania od Rady Gminy. W kwietniu 2022 rok odbyło się nawet referendum dotyczące jego odwołania, ale ze względu na za niską frekwencję okazało nie nieważne. Co znamienne, zdecydowana większość biorących w nim udział osób opowiedziała się za odwołaniem wójta. W 15-osobowej Radzie Gminy Wielka Nieszawka nowej kadencji sytuacja będzie klarowna. Wójt Katarzyna Streich będzie miała w niej swój dziewięcioosobowy klub.

Gmina Zławieś Wielka

Do dotkliwie przegranych należy też obecny, długoletni wójt gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka, także członek PSL. W rywalizacji z trzema konkurentami uzyskał zaledwie 15,96 procent poparcia! Pokonali go jego dotychczasowy współpracownik, wicewójt gminy Krzysztof Rak (39,30 proc.) oraz Marcin Swaczyna (36,70 proc.). Jan Surdyka wyprzedził jedynie Jarosława Mikołajczyka (8,01 proc.). Krzysztof Rak i Marcin Swaczyna staną do rywalizacji w drugiej turze. Ten pierwszy do 15-osobowej Rady Gminy Zławieś Wielka nowej kadencji wprowadził sześć osób ze swojego komitetu wyborczego, a Marcin Swaczyna – pięć. W efekcie pierwszej tury wyborów samorządowych 7 kwietnia w trzech gminach powiatu wygrali dotychczasowi wójtowie, w dwóch są nowi, a w czterech, w tym w mieście Chełmża, nowa włądza wykonawcza będzie znana po drugiej II turze.

