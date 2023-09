"Znachor" schodzi z nieba na ziemię. Przedpremierowy pokaz filmu w Toruniu

- Może to dziwne, ale po przeczytaniu scenariusza, nie bałem się. Zrozumiałem, że to ta sama historia opowiedziana na nowo, bliższa współczesnym realiom - tłumaczył Leszek Lichota. - Scenarzyści od początku chcieli pokazać, że ich "Znachor" będzie inny, że ściągną go z nieba na ziemię. I, że będzie on o wiele bardziej ludzki, mniej wyidealizowany.