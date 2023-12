12-latka seksualnie wykorzystywana przez sąsiada. Ruszył proces Bartosza K. w Toruniu

Dziewczynka i czterdziestolatek w jednym mieszkali domu. Co się tam działo?

Bartosz K. oskarżony zostało o doprowadzanie małoletniej dziewczynki (czyli mającej poniżej 15 lat) do poddawania się czynnościom seksualnym oraz obnażania się w jej obecności. Ma także zarzut usiłowania doprowadzenia jej do współżycia seksualnego.

To poważne przestępstwa, opisane w art. 197 kodeksu karnego. Po nowelizacji przepisów grozi za nie nawet 20 lat więzienia, a najmniej - 3 lata.

Jak nieoficjalnie dowiedziały się "Nowości", dramat mającej około 12-lat dziewczynki rozgrywał się na wsi. W jednym budynku zamieszkuje tutaj kilka rodzin. Ofiara nie była krewną Bartosza K., tylko dzieckiem mieszkającym po sąsiedzku - tak to można określić.

Obrońca czterdziestolatka: "W śledztwie zdecydowanie nie przyznał się do winy"

- Mogę przekazać obecnie tyle, że na etapie śledztwa mój klient zdecydowanie nie przyznał się do zarzucanych mu czynów - mówi "Nowościom" adwokat Jarosław Loewenau z Grudziądzu, który jest obrońcą czterdziestolatka przyznanym mu z urzędu.

We poniedziałek, 27 listopada, proces w Toruniu formalnie ruszył. Bartoszowi K. prokurator odczytał akt oskarżenia. Następnie sędzia Wojciech Pruss wyłączył jawność procesu. Toczy się od tego momentu za zamkniętymi drzwiami i nie wolno ujawniać informacji o tym, co dzieje się na sali rozpraw.

Wyrok, jak każdy, będzie jawny. Do tematu zatem w "Nowościach" wrócimy.

Seksualnie wykorzystywane dzieci. Jakie wyroki zapadają w Toruniu?

2 lata i 4 miesiące więzienia - taki wyrok usłyszał 31 października br. Mateusz W. w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Ustalono, że przez ponad pół roku wykorzystywał seksualnie chłopca ze swojej rodziny w Złejwsi Wielkiej. Ma mu też zapłacić 10 tysięcy zł za krzywdy.

O tej drastycznej sprawie ze Złejwsi Wielkiej koło Torunia pisaliśmy szeroko w lutym ub.r., gdy ruszał proces młodego mężczyzny. Śledczy oskarżyli go o to, że doprowadzał chłopca ze swojej rodziny do obcowania płciowego i tzw. innych czynności seksualnych przez okres dwóch lat.