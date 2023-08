Akcja Czysta Wisła w Kujawsko-Pomorskiem. Organizatorzy zapraszają do wspólnego sprzątania królowej polskich rzek

Od źródła Wisły aż do Bałtyku

Chcą zwrócić uwagę na problem zaśmiecania rzek i Bałtyku. Jest to pierwsza tak duża akcja w Polsce, której celem jest edukacja ekologiczna oraz sprzątanie całej Wisły i jej dopływów. Do tej pory zgłosiło się już ponad 10 tysięcy wolontariuszek i wolontariuszy, sprzątających dany obszar rzeki.** Chętni wciąż mogą się przyłączać do trwającej 10 dni akcji, która startuje 25 sierpnia.** Organizatorzy zapewniają wyposażenie – rękawiczki i worki na śmieci – oraz odbiór zebranych odpadów. Oficjalna inauguracja odbywa się w Bydgoszczy, 26 sierpnia, przy zjeździe do przeprawy promowej.