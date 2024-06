Będzie druga waloryzacja emerytur 2024? Wszystko przez wzrost cen i inflacji! redpp

Nadchodzi odmrożenie cen prądu, gazu oraz ciepła. W ramach przeciwdziałania temu rząd może realnie poprawić sytuację seniorów. Będzie to możliwe, jeśli faktycznie zostanie wprowadzona druga waloryzacja rent i emerytur. To będzie możliwe, jeśli inflacja będzie powyżej 5 procent w pierwszym półroczu tego roku. To też byłoby równoznaczne z podwyżką wypłaty 14. emerytury.