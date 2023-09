Bilety MZK w Toruniu - sprawdziliśmy, gdzie i jak można je kupić

W nowych urządzeniach, tak jak i w tych, które już służą mieszkańcom, będzie można kupić wszystkie rodzaje biletów MZK. Płatności będzie można dokonywać zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej. Dotykowy ekran o rozdzielczości 15'', zabezpieczony przed zarysowaniem, zapewni wygodę i komfort użytkowania. Montaż urządzeń zaplanowano do końca roku.

Planowana lokalizacja kolejnych czterech biletomatów to:

Wartość projektu to ponad milion zł, z czego ok. 743,6 tys. zł (85% wydatków kwalifikowalnych) stanowi unijne dofinansowanie.

Dofinansowanie do ich zakupu będzie pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata2 014-2020.