Boiska w Szkołach Podstawowych nr 13 i 17 mają szansę na zadaszenie

- Na razie musimy upewnić się, że będzie to możliwe od strony technicznej - mówi Sławomir Wiśniewski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta. - Jeśli okaże się, że nie ma przeszkód, złożymy odpowiedni wniosek do ministerstwa sportu i turystyki. Program przewiduje dofinansowanie do każdej inwestycji w kwocie do dwóch milionów złotych i nie ma limitu na liczbę wniosków dla żadnego miasta. Zachęcam do obejrzenia wizualizacji tych hal. Zadaszenie ma lekką konstrukcję i wygląda to naprawdę interesująco.