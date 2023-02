Ból trzustki? Jak rozpoznać i co robić, aby trzustka pracowała prawidłowo? Porady zdrowotne redmf

Trzustka to bardzo ważny organ naszego organizmu. Pomaga w trawieniu pożywienia oraz produkuje hormony regulujące poziom glukozy we krwi - insulinę i glukagon. Zapracowana trzustka czasami daje o sobie znać. Ból pojawia się zwykle wtedy, gdy z trzustką dzieje się coś niedobrego. Jak może być groźny?>>>>>SPRAWDŹ Zobacz galerię (6 zdjęć)

Trzustka to bardzo ważny organ naszego organizmu. Pomaga w trawieniu pożywienia oraz produkuje hormony regulujące poziom glukozy we krwi - insulinę i glukagon. Zapracowana trzustka czasami daje o sobie znać. Ból pojawia się zwykle wtedy, gdy z trzustką dzieje się coś niedobrego. Jak to może być groźne?