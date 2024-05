Brodnica. 100 tysięcy zł i renta dla rowerzystki, w którą uderzył pijany motocyklista! Nigdy już nie będzie sprawna

100 tys. zł zadośćuczynienia i comiesięczną rentę przyznał Sąd Okręgowy w Toruniu rowerzystce, w którą uderzył pijany motocyklista. Wypadek zmienił życie sprawnej seniorki na zawsze - nigdy już nie wróci do pełnej sprawności.

Do czasu tego dramatu pani Alina była sprawną jak na swój wiek, aktywną i samodzielną osobą - odnotował Sąd Okręgowy w Toruniu. Mająca wówczas 68 lat kobieta najczęściej poruszała się rowerem, a jedynymi lekarstwami, które brała były tabletki na ból głowę i grypę. Wszystko zmienił pijany motocyklista, który uderzył w panią Alinę. Od momentu wypadku życie kobiety zmieniło się diametralnie. Dopiero po kilku latach i bojach z firmą ubezpieczeniową, w której motocyklista miał wykupione OC, pani Alina doczekała się finansowego zadośćuczynienia. Sprawą zajmował się I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Toruniu.

Dramat na drodze pod Brodnicą. Motocyklista pijany, a rowerzystka połamana

Do tego wypadku wypadku doszło 17 sierpnia 2018 roku pod Brodnicą. 68-letnia wówczas pani Alina prawidłowo poruszała się po drodze rowerem. Nagle, od tyłu, uderzył w nią motocykl.

Jak najpierw ustalili policjanci z brodnickiej drogówki, a potem sad karny - prowadzący pojazd pan K.G jechał po alkoholu. Miał w organizmie ponad pół promila. Jechał za szybko i nieostrożnie. Nie zachował bezpiecznej odległości od innych pojazdów, wywrócił motocykl i uderzył w rowerzystkę. 100 tys. zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami oraz comiesięczna renta - to na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu należy się rowerzystce, w która uderzył pijany motocyklista. Przed wypadkiem była jak na swój wiek sprawna, samodzielna, a jedynymi przyjmowanymi przez nią lekami były te na ból głowy i grypę. Wypadek wszystko zmienił... Małgorzata Oberlan/Adobe Stock Skutki? Dla pani Aliny dramatyczne. Kobieta nie tylko doznała licznych potłuczeń, ale i skomplikowanych złamań kości, szczególnie nogi. Przewieziono ją od razu do brodnickiego szpitala. Ciąg dalszy oznaczał w sumie 3 operacje, długą rehabilitację, ból i cierpienie oraz utratę samodzielności.

Zadośćuczynienie i renta po kilku latach - sąd w Toruniu nie miał wątpliwości

Pani Alina do dziś cierpi z bólu. O dawnej samodzielności musiała zapomnieć. Co prawda, nie potrzebuje już takiej pomocy każdego dnia jak to było przez pierwsze miesiące i lata po wypadku. Na samym początku była niesprawna ruchowo i wręcz całkowicie zależna od osób trzecich. Teraz jest już lepiej, ale jednak regularnej pomocy opiekunki przychodzącej do domu potrzebuje.

I potrzebować będzie! W opinii biegłych medyków, którą sąd przeanalizował, seniorka - dziś mająca już 74 lata - nigdy nie wróci do dawnej sprawności. I nie ma wątpliwości co do tego, że są to konsekwencje tamtego wypadku.

Pani Alina o godne zadośćuczynienie musiała stoczyć prawdziwy bój z ubezpieczycielem - firmą, w której motocyklista miał wykupione OC. Ten do czasu wyroku sądowego zapłacił jej 18 tys. zł i więcej płacić nie chciał. Stąd właśnie sprawa sądowa, proces, przesłuchiwanie świadków i wreszcie wyrok. Jaki? 100 tys. zł zadośćuczynienia dla pokrzywdzonej kobiety (minus już wypłacone 18 tys. zł), z odsetkami ustawowymi od maja 2019 roku, czyli daty zgłoszenia szkody. Do tego - comiesięczna renta. Obecnie ma ona wynosić 1751 zł. (Dodajmy, że na mocy wcześniejszej decyzji sądu była już wypłacana w ramach tzw. zabezpieczenia).

Sport w Toruniu -Powódka nie wróci do stanu zdrowia sprzed wypadku z uwagi na stałe unieruchomienie stawu skokowego. Taki stan powódki będzie przewlekły, dysfunkcja ma charakter stały - zaznaczyła uzasadniając wyrok sędzia Barbara Wiśniewska. - Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności sprawy, w szczególności rozmiar cierpień zarówno fizycznych doświadczanych przez powódkę, jak i psychicznych (ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu i konieczność polegania na pomocy ze strony osób trzecich), sąd doszedł do przekonania, że odpowiednią kwotą zadośćuczynienia za doznane przez powódkę krzywdy jest kwota 100 tys. zł plus kwota zasądzona w procesie karnym (2 tys. zł).

Wyrok w tej sprawie 26 kwietnia br. opublikowany został wraz z uzasadnieniem w Portalu Orzeczeń Sądowych. Jest już prawomocny - firma ubezpieczeniowa musi płacić. PS Imię kobiety zostało w tekście zmienione. Czytaj więcej artykułów tego autora >>> TUTAJ <<<< WAŻNE. Z uzasadnienia wyroku:

"Z ustaleń dokonanych w sprawie wynika, że w następstwie wypadku powódka doznała szeregu przeżyć o negatywnym charakterze, zarówno fizycznych jak i psychicznych. Przeżycia te związane były z długotrwałym leczeniem i ograniczoną sprawnością. Powódka doświadczyła i w dalszym ciągu doświadcza bólu związanego z doznanymi obrażeniami. Następstwem wypadku jest również trwałe ograniczenie powódki w codziennym funkcjonowaniu i konieczność korzystania przez nią z pomocy innych osób przy niektórych czynnościach"- zaznaczył w uzasadnieniu wyroku sąd.

