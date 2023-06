Były szef toruńskiej policji podejrzany o przyjmowanie łapówek

Janusz B. pracował ostatnio w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy, który wyznaczony został przez burmistrza miasta jako jednostka, gdzie skazani przez sąd wykonują prace społeczne. Odpowiadał tam za realizację tego zadania. Do jego obowiązków należało m.in. nadzorowanie wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby skazane na kary ograniczenia wolności. Potwierdzał i ewidencjonował roboty, a potem sporządzał sprawozdania trafiające do kuratorów. Na ich podstawie wydawane były opinie o skazanych, decydujące o ich dalszym losie.

"W śledztwie ustalono, że Janusz B. przyjmował od skazanych korzyści majątkowe w zamian za poświadczenie nieprawdy w dokumentacji, że wykonywali oni prace społecznie użyteczne w OSiR w Brodnicy. Od 3 skazanych przyjął on łącznie 14.000 zł. Natomiast w sprawozdaniach przekazywanych Zawodowemu Kuratorowi Sądowemu poświadczał nieprawdę co do faktu wykonywania prac społecznie użytecznych. Ponadto, po wszczęciu śledztwa w tej sprawie Janusz B., dowiedziawszy się od B. M., że będzie ona przesłuchiwana w charakterze świadka, w dniu 27.12.2022 r. nakłaniał ją do złożenia fałszywych zeznań potwierdzających rzekome wykonywanie prac społecznie użytecznych w OSiR w Brodnicy. Podejmował także inne działania mające na celu utrudnianie śledztwa – mówi Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu, która prowadzi śledztwo w tej sprawie."

Tydzień temu 62-letni Janusz B. został zatrzymany i przesłuchany. w charakterze podejrzanego. Zarzucono mu popełnienie łącznie 13 przestępstw poświadczenia nieprawdy i łapownictwa.

"Z uwagi na uzasadnioną obawę matactwa jak również fakt, że zarzucone Januszowi B. przestępstwa zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności, a więc realnym jest wymierzenie mu surowej kary, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Toruniu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wniosek został uwzględniony, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy - dodaje prokurator Kukawski."

Janusz B. był szefem toruńskiej policji w latach 2006-2008, kiedy przeszedł na emeryturę.