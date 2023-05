Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu ma 15 lat. Dwie wystawy z okazji jubileuszu

- Miałem wtedy 20 lat i byłem zachwycony ideą minimalizmu. Widziałem, jak potężny wpływ ma na naszą wyobraźnię. Później zwróciłem się ku materiałom wytwarzanym przez przemysł. Używałem sklejki, żeby tworzyć skomplikowane i złożone rzeźby. Patrząc na tworzywa sztuczne widziałem, że materiał jest prosty, ale jego esencja już złożona. Nie chciałem tworzyć czegoś, co już istnieje, ale coś, czego jeszcze nie ma. Najpierw tworzyłem więc odlewy z gipsu, które nadawały formę rzeźbom, a później odlewałem je z brązu. Brąz bardzo sprawdził się jako materiał, choć w latach 70 nie był popularny i niektórzy artyści uważali, że wykorzystuję go w zły sposób. Współcześnie często rysuję, później tworzę małe rzeźby, następnie większe i sprawdzam, dokąd mnie to zaprowadziło. Tworzenie nowej rzeźby zawsze jest przygodą, nawet jeśli tworzę już od dawna. Patrząc na formę odnoszę wrażenie, że w naszym życiu dostrzegamy niewiele form, a istnieją ich miliardy. Jeszcze ich nie odkryliśmy, one jeszcze nie zostały stworzone - powiedział Tony Cragg.