Toruńskie bistra na co dzień karmią mieszkańców. Gdzie dobrze zjemy? Co ląduje na talerzach?

– Stawiamy na tradycję, ale przemycamy też od czasu do czasu dania zagraniczne, by urozmaicić naszą kuchnię. Pojawiają się też dania tajskie, litewskie czy paryskie. Nie trzeba więc wyjeżdżać z Torunia, by zasmakować kuchni świata. No i co najważniejsze – mamy otwartą kuchnię, dzięki czemu klienci mogą zobaczyć, że wszystko przygotowujemy na świeżo – podkreśla Mirek Pieszak.