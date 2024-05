„Chopin na ludowo” w Toruniu - już w niedzielę! TOS zaprasza na recital Grzegorza Niemczuka, wybitnego znawcy muzyki Chopina

"Kujawy na ludowo - opowiedziane na nowo" to cykl koncertów zorganizowany przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. Niedzielny koncert (12 maja) odbędzie się o godz. 16:00 w CKK Jordanki w Toruniu.

Grzegorz Niemczuk to wybitny pianista, dla którego twórczość Chopina nie ma tajemnic. Jak mówi artysta: „Gram, by oddawać emocje, by przywoływać ducha kompozytora zawartego w jego dziele”. A na muzyce Chopina zna się bardzo dobrze – niewielu jest pianistów, którzy, tak jak on, mają w swoim repertuarze wszystkie utwory Fryderyka Chopina.

-To pierwszy Polak w historii, który wygrał „International Carnegie Hall Concerto Debut Competition" w Nowym Jorku. Nazwany przez wpływowych japońskich krytyków „współczesnym wcieleniem Chopina”. Grzegorz Niemczuk zbudował sobie międzynarodową markę jako wybitny znawca i interpretator muzyki Fryderyka Chopina, której studiowaniu poświęcił wiele lat swojego artystycznego życia- podkreśla Sara Watrak, specjalistka ds. mediów i obsługi widza Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.