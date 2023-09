Chór Akademicki UMK wystąpi w słynnej Carnegie Hall w Nowym Jorku

O kwalifikacjach

Do zakwalifikowania chóru do występu za oceanem przyczynił się koncert w kościele garnizonowym w Toruniu, który odbył się w październiku ubiegłego roku. Koncert nosił tytuł "Pamięci zmarłych członków społeczności akademickiej UMK". Zaprezentowano tam utwór Oli Gjeilo "Sunrise Mass" na chór i orkiestrę, który zarejestrowano i wysłano do organizatorów nowojorskiego koncertu.