Co czeka północną część Targowiska Miejskiego przy Szosie Chełmińskiej?

Trochę prawdy było...

- Faktycznie, miasto dostało propozycję od dewelopera Urbańskiego, który chciał wyburzyć te pawilony, pozyskać północną część działki targowiska i zrobić tam podziemny wjazd do parkingu podziemnego do budynku, jaki zamierza wybudować - wyjaśnia Karol Maria Wojtasik, kierownik Działu Targowisk w miejskiej spółce Urbitor. - W zamian oferował wybudowanie pawilonów o takiej samej powierzchni w innej części targowiska. Obiecywał, że będą nowocześniejsze, z toaletami, o wyższym standardzie. Miasto stwierdziło jednak, że nie można wydzielić tego paska z działki, która jest dużo większa i temat upadł.

Zmiany jednak będą

Użytkownicy pawilonów mogą więc spać spokojnie, ale nie oznacza to, że na targowisku nie dojdzie do zmian.

- Zlikwidowany będzie trójkąt od wejścia ze strony cmentarza do pawilonów na północnej części i na skos do ogrodzenia przy ulicy Sportowej - wyjaśnia Karol Maria Wojtasik. - Łącznie będzie to jakieś 600 metrów kwadratowych. Likwidacja tej części targowiska wiąże się z koniecznością zrobienia miejsca na Trasę Staromostową i zjazdy z niej. Ale kiedy tak się stanie, trudno powiedzieć. To kwestia pieniędzy, koncepcji, projektów, przetargów, wykonawstwa... Myślę, że potrwa to około trzech - czterech lat. Korzystających ze sprzedaży z samochodów lub stoisk na północno - zachodniej części targowiska chciałbym uspokoić, że na razie dla nich nic się nie zmienia i pewnie jeszcze długo nie zmieni.