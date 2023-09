Nowa pętla na Rubinkowie. Autobusy ruszają z parkingu

Nowa pętla MZK

Od poniedziałku 4 września autobusy komunikacji miejskiej, które przez ostatnie miesiące kończyły i rozpoczynały kursy na Szosie Lubickiej, zatrzymują się na nowo oddanej do użytku pętli „Rubinkowo Park&Ride”. To dawna pętla Rubinkowo II przy ulicy Dziewulskiego. Ta została zabudowana parkingiem park&ride. Kierowcy mają tu zostawiać samochody, a podróż w głąb miasta, zwłaszcza na starówkę, kontynuować komunikacją miejską.

Na pętli tej od 1 września funkcjonuje kasa biletowa. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.15–17, z przerwą od 11.45 do 12.

Co z parkingiem park&ride?

Na razie na parkingu park&ride przy Dziewulskiego inne pojazdy niż autobusy MZK się nie pojawiają. To dlatego, że nie jest gotowy system obsługi płatności za postój w tym miejscu. Został już zamontowany, ale jeszcze w pełni nie funkcjonuje. Przypomnijmy, że system ten ma zapewnić jednocześnie dostęp do miejsc parkingowych i zakup biletów komunikacji miejskiej. Od programistów wymagało to zintegrowania tych dwóch funkcji. Zadanie mają trudne, bo w Toruniu wprowadzono rozwiązanie niespotykane w innych miastach. To 72-godzinny bilet turystyczny. Ta opcja okazała się sporym wyzwaniem.