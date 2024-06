Co oprócz owoców i warzyw znajdziemy na targowisku przy Chełmińskiej?

Zaglądając na targowisko miejskie przy Szosie Chełmińskiej, niekoniecznie zawsze należy szukać świeżych owoców i warzyw. Wśród wielu stoisk dostrzec można wystawców z prawdziwymi perełkami – sadzonkami, starociem, zabawkami czy ubraniami.

Ubrania wiodą prym wśród klientów

Wchodząc na targowisko przy Szosie Chełmińskiej we wtorek, od razu dostrzega się, że jest dzień targowy. Nie dość, że wystawców naprawdę dużo, to i mieszkańców miasta nie brakuje. Kolejki do stoisk ze świeżymi owocami i warzywami ustawiają się długie, ale i przy tych, gdzie jedzenia nie kupimy, klientów nie brakuje. Co ciekawego można znaleźć wśród targowej oferty? Ubrania, starocie, zabawki, artykuły gospodarstwa domowego, a nawet i sadzonki. Dużym zainteresowaniem cieszą się z pewnością ubrania. Stoisk z rzeczami z drugiej ręki jest naprawdę sporo. A i cena zachęca – bo znajdziemy je za 3, 5 czy 7 złotych. Ubrania są różne. Nieraz trzeba się nieźle naszukać, by znaleźć prawdziwą perełkę, lecz nie jest to niemożliwe, o czym przekonuje nas pani Krystyna, która na targowisko zagląda regularnie.

– Czasami coś znajdę, czasami nie, ale naprawdę rzadko wychodzę z pustymi rękami. Wszystko zależy od dnia i dostawcy. Lubię tu zaglądać bardziej niż do lumpeksów, bo jest taniej i mogę sama poszperać między ubraniami – mówi z uśmiechem. – Jak nie znajdę niczego dla siebie, to szukam dla wnuków. Zaglądam głównie w dni targowe, bo jest największy wybór. Część ubrań wisi na wieszakach, część wyłożona jest na stołach. Wśród nich znaleźć można też buty, torebki, paski, pościele czy biżuterię. Wśród wielu stoisk we wtorek udało nam się dostrzec także stanowisko z biżuterią ze stali chirurgicznej w różnych cenach – od 20 do 40 zł. Zainteresowanie wzbudziło to głównie u pań, które chętnie przeglądały kolczyki, naszyjniki czy wisiorki w złotym kolorze.

Starocie w różnej postaci

Starocie także przyciąga wzrok klientów. Na wielu stoiskach można dostrzec najróżniejsze perełki – od obrazów po artykuły gospodarstwa domowego. Sporym zainteresowaniem cieszą się kryształy oraz zastawa obiadowa. Talerze, talerzyki, kubki, kubeczki… Tego z pewnością nie brakuje na stoiskach! Klienci mają spory wybór, bo pojawiają się takie naczynia, jakie kojarzą nam się z wizytą u babci, ale też takie, które dobrze komponują się z nowoczesnym wyposażeniem domu.

– Już od kilku lat wystawiam najróżniejsze przedmioty – opowiada jedna ze sprzedających. – Pojawiam się w każdy wtorek i piątek. Najczęściej klienci kupują zastawę i drobne artykuły domowe, na przykład czajniki, elektryczny młynek jak się trafi albo spieniacze do mleka. Tego nie brakuje. Często pytają też o karafki czy kawiarki. Więcej tekstów autorki znajdziesz TUTAJ Idąc dalej, dostrzega się sporo książek z najróżniejszych gatunków literackich, a także sporo obrazów, które mogą stać się ozdobą domu. Na targowisku przy Chełmińskiej i dla nich znalazło się specjalne miejsce dla artykułów dla dzieci – wielki stół wyłożono najróżniejszymi zabawkami. Wśród nich dostrzec można te z ulubionych filmów animowanych i kreskówek (Psi Patrol, Kraina Lodu, Monster High), ale też te klasyczne – repliki samochodów, wyposażenie domku dla lalek czy mnóstwo pluszaków.

Każdego dnia na targowisku przy Szosie Chełmińskiej towar jest inny, dlatego warto wybrać się tam samemu i sprawdzić, co jeszcze kryje się między stoiskami. My natomiast niedługo wybierzemy się na pozostałe toruńskie targowiska, by sprawdzić, co ciekawego oferują sprzedawcy.

Wideo Pierwszy trening polskich piłkarzy pod okiem 2500 kibiców