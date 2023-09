Ktoś uszkodził pomnik stojący przy ulicy Polnej w Toruniu. Apelujemy o remont zabytku!

Ktoś uszkodził "Kamienie głoszące chwałę", czyli pomnik stojący koło toruńskiego Fortu VII, przy drodze prowadzącej na Barbarkę. Kilka z tworzących go kamieni zostało odłupanych, poza tym ktoś zostawił zostawił wydrapany na kamieniu swój autograf - Mariasz 62. Skrył się pod pseudonimem, ale nie zmienia to faktu, że uczynek fatalnie o nim świadczy.

Kilka lat temu mówiło się o jego remoncie, w budżecie miasta zabrakło jednak na to pieniędzy. W tego typu przypadkach zwłoki są kosztowne, remont odkładany na później staje się coraz droższy. Lepiej więc z nim nie czekać, szczególnie że chodzi tu o cenną pamiątkę związaną zarówno z dawną toruńską twierdzą, jak i z miastem współczesnym, bo wśród mieszkańców, którzy w ciągu kilku dekad spacerowali w tamtych okolicach niewielu jest takich, którzy na widok pomnika nie zadali sobie pytania o jego pochodzenie.

"Sytuacja jest o tyle smutna, że leśny pomnik od wielu lat jest pozostawiony sam sobie - czytamy. - Nie jest wpisany do rejestru zabytków, toteż nie ma ochrony urzędowej, a wszelkie prace w jego otoczeniu wykonywane są na zasadzie wolontariatu".

Kto i kiedy zbudował tajemniczy toruński pomnik?

Przypomnijmy, że jedną z najbardziej intrygujących toruńskich zagadek rozwiązała w 2015 roku profesor Magdalena Niedzielska z Wydziału Nauk Historycznych UMK. Co więcej, udało jej się tego dokonać tuż przed setną rocznicą odsłonięcia pomnika. Szczegółami podzieliła się z naszymi Czytelnikami, my zaś dziś fragment tego tekstu przypominamy.

Z czego składa się pomnik?

Monument wznieśli żołnierze rezerwy pierwszej kompanii piątego pułku piechoty stacjonującego w twierdzy toruńskiej. Pomnik został odsłonięty 18 grudnia 1915 roku, w porannej uroczystości wzięli udział żołnierze, a także wiceburmistrz Willy Stachowitz. Liczący prawie sześć metrów monument o przekroju około metra wykonany z kamieni polnych stanął zapewne na przełomie października i listopada 1915 roku, a pierwsza prasowa informacja na jego temat pojawiła się na łamach miejscowej niemieckiej gazety „Die Presse” w felietonie „Steine rühmen” z siódmego listopada - pisała profesor Niedzielska. - Górną część stanowił liczący 2,25 metra wysokości cementowy bęben, wykonany w toruńskiej wytwórni Irmera, transportowany na miejsce, wobec braku koni, przez 25 robotników. To na nim właśnie znalazł się ów intrygujący napis: STEINE RUEHMEN; 50-centymetrowe litery zaczynały się i kończyły wizerunkiem Krzyża Żelaznego i były pokryte żółtą farbą. Pomnik ten uzupełniony został dwoma murkami, a na ich obu końcach umieszczone zostały znicze na ogień. Całość dopełniały dwie zagłębione i obwiedzione kamieniami polnymi grządki kwiatowe. Żołnierze pułku uwiecznili swoje imiona na przytwierdzonych tabliczkach.

„Steine rühmen” - co to znaczy?

Co znaczył niemiecki napis: „kamienie głoszą chwałę”? Nieznany autor pierwszej prasowej wzmianki z początku listopada tysiąc dziewięćset piętnastego roku napisał: „Pomnik ten zbudowany z mówiących kamieni - „Steine rühmen” - mówi napis - uwiecznić ma na stulecia, jeśli nie na tysiąclecia, czas wojny światowej, która raz także otoczyła mury Torunia”. Rok wcześniej rosyjska inwazja na Prusy Wschodnie w pierwszych dniach pierwszej wojny światowej zagroziła również bardziej na zachód położonym częściom ówczesnej Rzeszy, w tym i Toruniowi. Dopiero po niemieckim zwycięstwie nad armią rosyjską w bitwie pod Tannenbergiem (Stębarkiem) w sierpniu tysiąc dziewięćset czternastego roku zagrożenie to minęło i Toruń jako miasto-twierdza już do końca wojny znajdował się w bezpiecznej odległości od linii frontu wschodniego.