Co w weekend w Toruniu? Oto spis wydarzeń i imprez! Na mieszkańców czekają m.in. rajd rowerowy, wystawy i koncerty

Sobota 19.08.23

Thorn Taikai 2023. Gra w Mahjonga w Dworze Artusa potrwa od 9.00 do 18.00. Obowiązuje wpisowe.

Oddaj krew – uratuj życie. Kolejna edycja. Akcja potrwa od godz. 11.00 do 16.00. Krwiobus stanie na parkingu przy Galerii Copernicus.

Kolaże z Zachwytem – warsztaty kreatywne z Iwoną Żyburską. Wydarzenie dla całych rodzin rozpocznie się o 12.00 w Galerii Sztuki Wozownia i Pracowni Rozwijalnia. Wstęp bezpłatny.

Wyprawa w głąb sztuki. Warsztaty rodzinne w CSW, godz. 12.00. Obowiązują zapisy. Bilety w cenie 15 zł/os.

XXV Ogólnopolski Zlot BMW, Motopark Toruń, start godz. 12.00. W programie wiele atrakcji dla całych rodzin, konkursy, ogródki gastronomiczne. Wstęp płatny.

Muzyczna Podróż. Koncert muzyki ukraińskiej w Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu, godz. 17.00. Wydarzenie biletowane. Bilety do nabycia w kasie Muzeum.

Medytacje impresjonistyczne. Muzyka inspirowana twórczością kompozytorów – M. Ravel, E. Satie, A. Roussel, C. Debussy, godz. 18.00, Kościół im. św. Szczepana w Toruniu. Wstęp wolny.

Robinsonada Kujawsko-Pomorska – Ultramaraton Rowerowy. Obowiązują zapisy oraz wybór trasy – biała (ok. 150 km), zielona (ok. 250 km), pomarańczowa (ok. 500 km).