Córka szuka informacji o ojcu-malarzu. Nina Hinz, młoda artystka, pisze pracę poświęconą toruńskiemu artyście Michałowi Mazurowi

Co charakteryzuje twoje prace i czy mają coś wspólnego ze stylem twojego taty?

- Jeśli chodzi o moje prace przygotowujące do dyplomu, prezentują zupełnie inny styl niż ten, w którym tworzył mój tata. On głównie pracował pastelami suchymi, którymi również próbowałam kiedyś się posługiwać, niestety mam na nie uczulenie. W związku z tym na początku mojej artystycznej podróży skoncentrowałam się na ołówku, skąd wyrosła moja pasja do malowania portretów. Gdy przeglądałam kolekcję prac taty, zauważyłam, że portrety nie były w nim tak często obecne. Być może kilka szkiców z okresu studiów, ale nie stanowiły one głównego nurtu jego twórczości. Następnie zaczęłam malować cienkopisami, co trochę przypominało styl taty, bo do swoich obrazów używał pióra w połączeniu z tuszem. Pracuję farbami od około trzech lat, więc w żadnym wypadku nie dorównuję warsztatowi, który posiadał mój tata. Można by rzec, że mój dyplom to początek mojej przygody z malowaniem. W ubiegłym roku zdecydowałam się również po raz pierwszy na eksperymentowanie z farbami olejnymi. Ta technika bardzo przypadła mi do gustu i z pewnością planuję wracać do niej w wolnych chwilach. Prace tworzone na potrzeby dyplomu to wielkoformatowe płótna o wymiarach 100×140 cm, powstałe dzięki użyciu techniki akrylowej. Te prace mają na celu ukazanie miejsc związanych z moim ojcem. Moje obrazy wyróżniają się żywą paletą kolorów, co stanowi odstępstwo od mojego wcześniejszego unikania barw w procesie malowania. Jego zawsze powtarzane „świetlistość koloru” w trakcie tworzenia własnych dzieł stało się dla mnie inspiracją do podjęcia tego kolorowego podejścia.