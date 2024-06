Cześć i chwała bohaterom "Solidarności"! Toruń uczcił rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku

Przypomnijmy, że wybory do Sejmu i Senatu, przeprowadzone 4 czerwca 1989 roku zakończyły się zwycięstwem "Solidarności". W Sejmie jej kandydaci zajęli wszystkie przyznane na mocy porozumień Okrągłego Stołu miejsca - 161. W Senacie, do którego wybory były całkowicie wolne - 99 na 100 miejsc. Wyniki głosowania z 4 czerwca 1989 roku oznaczały klęskę komunistycznej władzy, spowodowały upadek PRL-u i rozpoczęły transformację ustrojową w Polsce, a także w wielu państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

W rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku: Toruń pamięta o zwycięstwie "Solidarności"

Jako kandydaci "Solidarności" w wyborach 4 czerwca 1989 roku z okręgu toruńskiego do Sejmu weszli Jan Wyrowiński i zmarły niedawno Krzysztof Żabiński, do Senatu - Alicja Grześkowiak i Stanisław Dembiński.

- Szmat czasu minęło - wspominał Jan Wyrowiński, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, wybrany na posła w 1989 roku, potem wicemarszałek Senatu, a obecnie przewodniczący komitetu "Solidarni - Toruń pamięta". - II Rzeczpospolita trwała zaledwie 20 lat. My w wolnej Polsce żyjemy już 35 lat - za sprawą zwycięstwa w wyborach w 1989 roku, wielkiego zwycięstwa "Solidarności". To był efekt niesamowitego zrywu w 1980 roku, Porozumień Sierpniowych, wielkiego impulsu, który przyszedł z Watykanu po wyborze papieża Jana Pawła II. Był epizod stanu wojennego, ale przetrwaliśmy i wygraliśmy w 1989 roku.

- Miałem zaszczyt być w drużynie Lecha Wałęsy, która wkraczała do Sejmu. Przed wyborami mieliśmy krótką i intensywną kampanię. Atmosfera była niezwykła. Podczas spotkań przedwyborczych czuło się, że ludzie czekają na wielką zmianę. 4 czerwca 1989 roku to data tak samo przełomowa w historii Polski jak 3 maja 1791 roku czy 11 listopada 1918 roku. W efekcie wyborów z tamtego dnia Polska wracała do demokracji, normalnej gospodarki, państwa praworządnego. Odrodził się też potem samorząd terytorialny. Dziś chcemy oddać hołd wszystkim działaczom "Solidarności - z Torunia, regionu, Polski, by pamięć o nich była wieczna. Z ich walki, cierpienia, bólu narodziła się wolna Polska. Część i chwała bohaterom Solidarności! - mówił Jan Wyrowiński.

Pod tablicą na Łuku Cezara kwiaty złożyli oczywiście także ludzie "Solidarności" sprzed 35 lat. Dziś często mocno różnią się poglądami politycznymi i innymi.