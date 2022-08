Czy dwa nowe ronda w Lubiczu poprawią ruch na „dziesiątce”?

Plan za pieniądze ministerstwa

Przebudowa układu drogowego w Lubiczu Dolnym i Górnym, która ma przyczynić się do rozładowania sytuacji drogowej we wschodniej części powiatu toruńskiego, to efekt wieloletnich już starań zarówno władz powiatu toruńskiego, jak i gminy Lubicz.

W sprawę angażował się też poseł Jan Krzysztof Ardanowski. W efekcie w grudniu 2021 roku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał plan inwestycyjny gwarantujący całkowite ministerialne finansowanie tej inwestycji - od projektowania do budowy.

Dokumentacja projektowa, która powstanie na potrzeby rozbudowy DK 10 w Lubiczu, obejmuje newralgiczne skrzyżowanie tej drogi z ulicą Dworcową w Lubiczu Dolnym. Jest ono zlokalizowane niedaleko węzła autostradowego A1 Lubicz, gdzie dwujezdniowy wylot z węzła przechodzi w jednojezdniowy.

Drugie skrzyżowanie objęte zadaniem to skrzyżowanie DK 10 z ulicą Nową i Lipnowską w Lubiczu Górnym. Inwestycja ma doprowadzić do udrożnienia ruchu i zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. Szczegółowe rozwiązania w tej kwestii będą znane na etapie opracowania dokumentacji.

Realizacja robót budowlanych nastąpi po zakończeniu prac projektowych. Rozpoczęcie prac w terenie planowane jest w 2024 r.