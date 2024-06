Zmiany w Torvelo. Nowa stacja na Koniuchach, likwidacja w centrum miasta

Jedna z najpopularniejszych lokalizacji roweru miejskiego przestała istnieć, przynajmniej na razie. Z powodu rozpoczętych prac przy budowie ciepłociągu prowadzącego do Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage zlikwidowana została stacja przy Wałach gen. Sikorskiego. Nowością jest za to stacja przy ulicy Długiej.

Najpopularniejsze stacje rowerów miejskich już niedostępne

Poszperaliśmy w naszym redakcyjnym archiwum i znaleźliśmy listę adresów, gdzie z roweru miejskiego korzystano najchętniej w 2019 roku. Już wtedy stacja w pobliżu Muzeum Etnograficznego i Urzędu Miasta była na drugim miejscu. Trzy lata temu w podsumowaniu sezonu przesłanym mediom okazało się, że stacja była już tą najpopularniejszą w całym Toruniu. W ścisłej czołówce pozostawała zawsze, jako jedna z największych, a przy tym w doskonałej lokalizacji - tuż przy Starym Mieście.

We wtorek przekonaliśmy, że ze stacji skorzystać nie można, bo już jej po prostu nie ma. Dla wielu użytkowników Torvelo będzie to zapewne nieprzyjemną niespodzianką, gdy przekonają się, że nie mają gdzie zostawić wypożyczonego roweru, jednak likwidacja popularnej stacji, okazałej, bo dwuczęściowej, to nie widzimisię firmy BikeU, operatora systemu Torvelo.

Od ponad tygodnia trwają bowiem prace związane z budową sieci ciepłowniczej prowadzącej do również budowanego Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Zgodnie z niedawnym komunikatem opublikowanym przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu robót związanych z inwestycją będzie więcej. "Będą one prowadzone przy budynku CKK Jordanki, wzdłuż Alei Solidarności od strony Muzeum Etnograficznego, przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego, przy ulicy Wały gen. Sikorskiego (jezdnia północna) oraz na odcinku od Urzędu Marszałkowskiego do budynku BNP Paribas Bank S.A." - informował MZD.

W tej sytuacji właśnie z tego powodu już teraz usunięta została stacja Torvelo.

Rower miejski przy Rondzie Czadcy

Co w zamian? Jest duża szansa na nową stację w centrum, jednak decyzje jeszcze nie zapadły. - Lokalizacja jest przygotowywana, natomiast trwa jeszcze sprawdzanie terenu, więc ogłosimy ją dopiero w kolejnych dniach. Dotychczasowa stacja przy Wałach gen. Sikorskiego rzeczywiście generowała bardzo dużo wypożyczeń, więc planujemy nową stację nr 73, która ją zastąpi. Na razie nie chcę jednak jeszcze podawać adresu, żeby nie wprowadzić czytelników w błąd - powiedział Marcin Jeż, dyrektor ds. rozwoju i marketingu BikeU.

Rower miejski zawitał za to na ulicę Długą, w sąsiedztwo przystanku autobusowego linii nr 16 i 34 w kierunku Wrzosów i Bielan. Nowa stacja ma w systemie numer 72, nazwę "Rondo Czadcy", i posiada piętnaście stanowisk do wpięcia roweru.

W podobnej lokalizacji stacja już niegdyś była - dosłownie sto metrów dalej, ale już od strony ulicy Legionów. Budowa linii tramwajowej na Jar wymusiła jej likwidację, a raczej przenosiny o kilkaset metrów pod supermarket ALDI. W tamtym miejscu istnieje do dziś, więc dla mieszkańców osiedla Koniuchy nowa stacja przy ulicy Długiej oznacza nie tyle kolejne zmiany, co po prostu poszerzenie możliwości korzystania z Torvelo.

Na lewobrzeżu o Torvelo trudno

Obecnie w systemie toruńskiego roweru miejskiego istnieją 54 stacje, choć lokalizacji tak naprawdę jest nieco mniej - przy Rynku Nowomiejskim, na placu Rapackiego, a także przy dworcu PKP Toruń Główny stacje są podwójne. Ogromna większość stacji znajduje się na prawym brzegu Wisły - lewobrzeże posiada ich zaledwie cztery (lub pięć, jeśli tę spod dworca kolejowego policzymy podwójnie). Większość stacji znajduje się w promieniu kilku kilometrów od Starego Miasta, choć działają też te w Porcie Drzewnym, a także w Kaszczorku. Roweru miejskiego zupełnie pozbawione są za to m.in. działki św. Józefa, Bielawy, Rudak, a także Czerniewice.

Koszt przejażdżki toruńskim rowerem miejskim wynosi 25 groszy, jeśli podróż potrwa nie dłużej niż pół godziny. Za jazdę do godziny zapłacimy złotówkę, do dwóch godzin 3 złote, do trzech godzin 5 złotych. Każda kolejna godzina wypożyczenia wiąże się z wydatkiem w wysokości 7 złotych.

