Długi weekend w Toruniu. Co z utrudnieniem dla kierowców na starówce?

Długi weekend na toruńskiej starówce

Zapowiada się raczej dobra pogoda. Od czwartku, czyli Bożego Ciała do niedzieli ma być 22-23 stopnie C i słońce. Trzeba się jednak liczyć z tym, że lokalnie pokropi, albo będzie tak częsta w ostatnich dniach w rejonach Torunia burza.

- My niczego nie przewidujemy - mówi Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg. - Dopiero w lipcu zabierzemy się za remont ulicy Grudziądzkiej. Z tego, co wiem, nie będzie również prowadzonych prac na ulicy Wały gen. Sikorskiego. Zaczną się nieco później.

- Pierwsze prace, które mogą spowodować utrudnienia rozpoczną się w czerwcu - potwierdza Paula Gałązka z Urzędu Miasta. - Będę one prowadzone przy budynku CKK Jordanki, wzdłuż alei Solidarności od strony Muzeum Etnograficznego, przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego, jezdnią północną Wałów generała Sikorskiego oraz na odcinku od Urzędu Marszałkowskiego do budynku BNP Paribas Bank S.A. Inwestor zapewnia, że ruch samochodowy na alei Solidarności zostanie zachowany.

Przypomnijmy, że Bulwar Filadelfijski jest już w pełni drożny. Od ulicy Warszawskiej do Woli Zamkowej obowiązuje ograniczenie prędkości samochodów do 30 kilometrów na godzinę, a od Woli Zamkowej do Ślimaka Getyńskiego do 20 km i na tym drugim odcinku obowiązuje strefa zamieszkania, co oznacza, że pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdem. Kierowcy, którzy zechcą skorzystać z przejazdu Bulwarem, będą się musieli prawdopodobnie uzbroić się w cierpliwość.