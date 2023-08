Długi weekend w Toruniu wiąże się z utrudnieniami w zakupach i komunikacji miejskiej Piotr Bednarczyk, Agnieszka Domka- Rybka

W dużych sieciowych sklepach nie zrobimy zakupów ani w najbliższą niedzielę, ani we wtorek Archiwum

We wtorek 15 sierpnia przypada święto Wojska Polskiego. To dzień wolny od pracy. Co długi weekend oznacza dla mieszkańców Torunia?