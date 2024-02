Dni magii, czarów i rzucania uroków w Toruniu. Tak zmieni się zamek krzyżacki

Prawdziwa gratka dla miłośników fantastyki

Dni magii czarów i rzucania uroków opanują średniowieczne mury Zamku Krzyżackiego w Toruniu już w najbliższy weekend. Rozpoczną się już w piątek, 23 lutego i potrwają do niedzieli, 25 lutego. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję dowiedzieć się co nieco o tym, z czym wiąże się prawdziwa magia. Przygotowany świat fantastycznych tajemnic pozwoli na odkrycie zielarskich receptur, pradawnych tradycji oraz zaklęć na różne przygody życia codziennego.

To prawdziwa gratka dla miłośników fantastyki! Każdy zakątek zamku zostanie zaczarowany, właśnie po to, by uczestnicy wydarzenia mogli poznać historyczne i magiczne sekrety. Przez trzy dni wypełnione magią odbędą się także różne warsztaty, na których zostaną odsłonięte tajemnice tworzenia eliksirów, zielarstwa i magicznych eksperymentów. Miłośnicy tego typu fantastyki nauczą się także, jak przygotować uodparniającą herbatę czy dowiedzą się, jak kreślić runy, hologramy i stworzą własne papierowe duszki. A specjalnie dla miłośników czarów pojawią się także książki z tajemniczego księgozbioru Książnicy Kopernikańskiej. W ramach akcji bookcrossing będzie można zabrać je do domu.