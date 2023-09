Dobry człowiek. Czyli o codziennym pokonywaniu barier przez osoby z niepełnosprawnością

Zwykły-niezwykły gest

28 sierpnia dzięki kamerce samochodowej udało mu się zarejestrować, jak jeden z kierowców jadących przez rondo przy skrzyżowaniu ulic Warneńczyka i Grudziądzkiej zatrzymał się, by przeprowadzić przez torowisko seniora poruszającego się na wózku inwalidzkim. Na załączonym wideo widać, z jakim wysiłkiem zmagał się senior, by pokonać barierę architektoniczną. Niestety – w Toruniu jest ich całkiem sporo, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością.

Codzienne utrudnienia

Osoby z niepełnosprawnością każdego dnia zmagają się z pokonywaniem barier, które czekają na nie w miejskiej przestrzeni. Nie tylko przejście przez torowisko jest problematyczne dla osób mających trudność w poruszaniu. Nierówne chodniki, brak wind przy wejściu do instytucji państwowych czy kulturalnych, a także pozostawiane wszędzie hulajnogi elektryczne stają się udręką i stwarzają wiele problemów. Jeden z naszych rozmówców zasugerował, że problemem może być również sygnalizacja świetlna.

– Pokonanie przejścia dla pieszych jest wyzwaniem, nawet gdy torów na ulicy nie ma – żali się pan Jakub, który na co dzień porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego. – W niektórych miejscach zielone światło trwa za krótko. Przejeżdżam na czerwonym, a kierowcy czasem trąbią, bym się pospieszył – dodaje.

Osoby pełnosprawne bardzo często nie zauważają barier. Pokonanie kilku schodków w tramwaju czy autobusie to coś zupełnie normalnego i zwykle niestwarzającego problemu. Dla naszej rozmówczyni, która na co dzień wspiera się kulami, jest to bariera, którą trudno pokonać.