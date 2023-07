Dodatek 550 złotych dla sierot niezależnie od wieku! Trzeba tylko złożyć wniosek w ZUS

Świadczenie 550 złotych - dla kogo?

Jest to dodatek dla sieroty zupełnej wypłacany tylko przy rencie rodzinnej po zmarłym rodzicu . Jeśli rodzice małoletniego nie żyją, opiekun może ubiegać się o rentę rodzinną po zmarłym rodzicu. Co więcej, środki te można otrzymać również wtedy, gdy dziecko jest w rodzinie zastępczej.

Co musi zawierać wniosek sierot zupełnych?

Składając wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trzeba wybrać druk ERRD. Do niego konieczne jest dołączenie dokumentów stwierdzających zgon obojga rodziców. Jeśli ojciec jest nieznany, to należy dołączyć dokument stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

Dodatkowe 200 złotych do emerytury! Dożywotni dodatek - jak go zdobyć?

Dodatek wynosi dokładnie 553,30 złotych miesięcznie . Przed marcową waloryzacją wynosił on 481,97 złotych. Świadczenie jest co roku waloryzowane.

Kiedy można otrzymywać pieniądze?

Dodatek sierocy wypłacany jest wraz z pobieraną rentą rodzinną po zmarłym rodzicu, którą dziecko może pobierać do 16 roku życia, a w przypadku kontynuowana nauki do 25 roku życia (lub do końca roku akademickiego, jeżeli osiągnięcie wieku przypada na ostatni rok studiów). Jeśli natomiast dziecko stało się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, to rentę rodzinną wraz z dodatkiem sierocym można pobierać bez względu na wiek np. mając lat 40 (w zależności od terminu ważności orzeczenia).