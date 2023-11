Dorabiasz do świadczenia przedemerytalnego? Uważaj. Możesz je stracić

Warto wiedzieć, że świadczenie przedemerytalne mogą otrzymać osoby o długim stażu pracy, które nie z własnej winy straciły zatrudnienie. Świadczenie to należy się również osobom, którym ustało prawo do renty lub świadczenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej jednak z powodu wieku nie mają możliwości znalezienia pracy.

Ile można dorobić do świadczenia przedemerytalnego?

Kto dorabia do świadczenia musi rozliczyć się z ZUS

Co roku, do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie z zakładu pracy o swoich zarobkach za dany rok rozliczeniowy, najlepiej w rozbiciu na poszczególne miesiące. W zależności od tego, co będzie korzystniejsze dla klienta, ZUS może zastosować rozliczenie za poszczególne miesiące lub w skali całego okresu rozliczeniowego. Termin na złożenie dokumentów za obecnie obowiązujący okres rozliczeniowy od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. mija 30 maja 2024 r.

