Dramatyczna sytuacja na toruńskim nabrzeżu. Mężczyzna wpadł do Wisły! Bohaterscy dzielnicowi ocalili mu życie!

Dramatyczna akcja na Wiśle w Toruniu

Pani Joanna, która przejeżdżała przez most, zauważyła obecność licznych służb ratunkowych w pobliżu przystani AZS i schodów na bulwarach. Toruńska straż pożarna potwierdziła, że doszło do wypadku, a mężczyzna został wyciągnięty z wody przez policjantów.

Bohaterscy policjanci zapobiegli tragedii!

Dwóch dzielnicowych z toruńskiego Podgórza - aspirant Przemysław Badziński i młodszy aspirant Karol Machajewski, ryzykując własne życie, weszli do Wisły, by ratować tonącego - tak czytamy w dzisiejszym (06.06) komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Policjanci wspólnymi siłami wyłowili nieprzytomnego, nieoddychającego mężczyznę z nurtu i przystąpili do resuscytacji krążeniowo–oddechowej. Dzięki swoim umiejętnościom przywrócili mu funkcje życiowe i ocalili życie. Szybka i sprawna współpraca ze Strażą Pożarną i WOPR-em umożliwiła przetransportowanie poszkodowanego do karetki, znajdującej się po drugiej stronie rzeki.

Dzielnicowi, aspirant Przemysław Badziński i młodszy aspirant Karol Machajewski, którzy wskoczyli do Wisły to policjanci z kilkunastoletnim stażem. Każdego dnia dbają o to, by w ich rejonie służbowym mieszkańcy Podgórza czuli się bezpiecznie. Wczoraj swoją postawą udowodnili, że rota ślubowania „ (…) strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)” jest przez nich wypełniana z całkowitym oddaniem.