Toruń. Matka zaginionego Kamila Galczaka: "Jestem gotowa na wszystko. Dobija mnie niepewność"

Aspirant Dominika Bocian, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Toruniu kolejny już miesiąc zapewnia, że funkcjonariusze intensywnie pracują nad sprawą i robią, co mogą. Wciąż też czekają na sygnały od osób, które mogą pomóc ustalić miejsce pobytu zaginionego lub - po prostu - jego losy.

Poszukiwania chorego na porażenie mózgowe Kamila Galczaka z Torunia trwają już czwarty miesiąc. Ten 32-letni mężczyzna w niedzielę, 4 lutego, wyszedł wieczorem z domu przy ul. Batorego i ślad po nim zaginął . Mamie powiedział, że idzie tylko do "Żabki" po starter do telefonu.

Bożena Galczak tymczasem kolejny miesiąc przeżywa koszmar trudny do opisania...

Matka Kamila przeżyła ostatnio kilka dramatów. Teraz dobija ją niepewność

Już jakieś dwa miesiące temu policja pobrała od matki Kamila próbki śliny. - To dlatego, żeby mieć mój materiał DNA - mówi "Nowościom" pani Bożena. - Powiedziano mi też, że w grę wchodzi samobójstwo syna. Ja już jestem gotowa na wszystko, na każdy scenariusz. Tylko niech policja znajdzie mojego syna: żywego lub martwego. Najgorsza jest ta niepewność, ona mnie dobija...

-Najpierw zmarł na covid mój mąż, ojciec Kamila. To był rok 2021. Także wtedy okazało się, że zaraził się od niego Kamil. Miał zajętych 95 procent płuc, siedem tygodni walczyli o jego życie w szpitalu. Dwukrotnie był pod respiratorem, wprowadzany był w śpiączkę farmakologiczną. Cudem uszedł śmierci...

Po powrocie do domu ze szpitala Kamil przez miesiąc był przykuty do łóżka. Nie był w stanie się ruszać. -Wszystko przy nim wtedy robiłam. Karmiłam, myłam, pampersy zmieniałam... Wypożyczyłam odpłatnie łózko specjalistyczne i wózek. Ciężko mi było samej, ale jakoś wspólnie z synem z tego najgorszego (jak się wtedy wydawało) wyszliśmy.

Sytuacji matki nie poprawiał fakt skonfliktowania jej dalszej rodziny. Wreszcie - przyszedł początek lutego 2024 roku. Wtedy Kamil zaginął. I od tego czasu pani Bożena żyje jak w koszmarnym śnie: rzuca się od działania do popadania w rozpacz. Czuje się w swoim dramacie bardzo osamotniona - tego nie kryje.

-Gdy już się wydawało, że najgorsze minęło, Kamil zachorował na zapalenie trzustki. Znów w ciężkim stanie znalazł się w szpitalu. To był rok 2023, ubiegły. Też jakoś z wysiłkiem, ale z tego wyszedł - ciągnie pani Bożena.

Covid zostawił jednak w organizmie Kamila różne poważne powikłania. Kolejny rok oznaczał zatem szukanie dostępu do specjalistów, płatną rehabilitację (żeby była szybciej) i chodzenie od lekarza do lekarza.

Szuka policja, szuka Fundacja Itaka, będzie program w telewizji

-Nadal poszukujemy zaginionego Kamila Galczaka. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Toruń Śródmieście analizują każdy trop, który może przyczynić się do jego odnalezienia - zapewniała nas w połowie maja asp. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

Był to dzień, gdy policjanci zorganizowali szeroko zakrojone poszukiwania na Wiśle, prowadzone właśnie pod kątem osób, które dotychczas nie zostały odnalezione. Funkcjonariusze brali pod uwagę wszelkie możliwe hipotezy. Przy okazji tamtej akcji nikogo jednak nie odnaleziono.

Policja nadal zwraca się prośbą do osób, które mają informacje mogące pomóc w odnalezieniu Kamila Galczaka. Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 47 754 24 52 bądź numerem alarmowym 112, e-mail: [email protected]. Można też osobiście przyjść do komisariatu.

Bożena Galczak natomiast jest w kontakcie z Fundacją Itaka. To tam poradzono jej, by próbowała sprawę zaginięcia syna nagłośnić ogólnopolsko w telewizji. -W czerwcu na antenę ma wrócić program "Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie". Zgłosiłam się tam. Obiecali pomóc. Wiem, że zwrócili się o informacje do toruńskiej policji. Mam nadzieję, że taki program coś pomoże - kończy torunianka.