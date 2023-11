Dyplom dla Torunia. Ambasador Ukrainy dziękuje za pomoc

Dyplom dla Torunia: ukraińskie podziękowanie za wsparcie

- Od momentu wybuchu wojny 24 lutego 2022 roku toruńska pomoc ruszyła z impetem. Torunianki i torunianie wsiadali w samochody, jeździli do granicy ukraińskiej, by zabrać stamtąd uchodźczynie i uchodźców, przywieźć tutaj i zakwaterować w swoich domach, mieszkaniach, dawać jedzenie i odzież. To robili przede wszystkim mieszkanki i mieszkańcy Torunia! Bardzo za tę ofiarność Państwu dziękuję – podkreślił prezydent Michał Zaleski. – My jako samorząd terytorialny zorganizowaliśmy w szczytowym momencie 1100 miejsc dla osób, które szukały dachu nad głową i bezpieczeństwa w naszym mieście. Uruchomiliśmy specjalny punkt informacyjno-recepcyjny na dworcu Toruń Główny, prowadziliśmy obsługę formalności urzędowych, nadawania numeru PESEL i wypłat wsparcia finansowego. Wysyłaliśmy do partnerskiego Łucka 12 transportów humanitarnych i 5 autobusów. Organizowaliśmy także zbiórki darów dla obywateli Ukrainy - to było 25 ton rzeczy, które zostały posegregowane, spakowane i przekazane w odpowiednie miejsca, skąd trafiły do potrzebujących.