Dzieci Szmalcówki, czyli z kamerą przez wojenne tragedie mieszkańców Pomorza

Przypomnijmy, że podczas okupacji, w przedwojennej fabryce smalcu przy ulicy Grudziądzkiej, Niemcy utworzyli obóz przesiedleńczy dla polskich mieszkańców dawnego województwa pomorskiego. Ci, którzy się tam znaleźli, trafiali albo do Generalnej Guberni, albo na cmentarz. Szacuje się, że od 1941 do 1943 roku przez obóz przeszło ponad 20 tysięcy osób. Zmarli spoczywają na Cmentarzu Komunalnym nr 2. Miejsce ich gehenny w zasadzie zniknęło bez śladu. Ceglane budynki fabryki zostały zburzone w latach 90., zostawiono jedynie niewielki fragment muru z tablicą pamiątkową. Te niewielkie miejsce pamięci znajduje się przed dawnym biurowcem Spomaszu, dziś budynkiem Urzędu Miasta Torunia.

- Władysław Nehring z Targowiska Górnego był wielokrotnie namawiany do podpisania volkslisty. Odmówił - mówi Sebastian Bartkowski. - Miał 11 dzieci, w tym czterech synów. Najmłodsza córka, Tereska, urodziła się niedługo przed aresztowaniem. Niemcy zostawili matkę i córkę we wsi, ale nie w domu rodzinnym. Po śmierci Tereski matka sama zgłosiła się w obozie, aby zaopiekować się resztą. Przeszli przez Szmlacówkę, Jabłonowo i Potulice.

W obozie w Jabłonowie Niemcy przeprowadzili na Nehringach "badania" przynależności rasowej. Polacy o niemieckobrzmiącym nazwisku nadal nie godzili się na podpisanie niemieckiej listy narodowościowej, więc ostatecznie trafili do obozu w Potulicach. Rodzina przetrwała i to można uznać za wielkie szczęście. Inni mieli go mniej. Filmowcy z UTH zarejestrowali również wspomnienia pani, której rodzina przed wybuchem wojny mieszkała w Gdańsku. Po aresztowaniu ojciec trafił na roboty a ona, wtedy kilkuletnia dziewczynka, wraz z matką, młodszym bratem i babcią wylądowały za bramą Szmalcówki. Brat, mama i babcia niebawem zmarły. Przez dwa lata dziecko znajdowało się w obozie samo, chodząc m.in. w wyjętym z trumny płaszczu matki.

Dzieci w podobnej sytuacji w Szmalcówce było sporo. Opiekowała się nimi nauczycielka, również pochodząca z Gdańska. Po latach postanowiła te "swoje dzieci" odnaleźć, co jej się udało. W zasadzie to właśnie od niej obozowa sierota dowiedziała się, co ją w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej spotkało. Dziecko wyparło to wszystko z pamięci.