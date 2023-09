Rok po śmierci Mariki Dzioby. Jak radzą sobie jej dzieci? Opowiada babcia, Marzena Suska ze Służewa

Mąż poderżnął żonie gardło i zostawił w kałuży krwi przed domem. Potem popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. 32-letnia wówczas Marika Dzioba trafiła do szpitala, gdzie życie jej uratowano, ale nie zdrowie. Nie mogła się ruszać, mówić, samodzielnie jeść. Przez ponad rok trwała walkę o jej życie i zdrowie. Niestety, 21 września 2022 roku młoda mama zmarła w szpitalu na Bielanach w Toruniu.

Tą tragedią żyła cała Polska. Marika Dzioba w maju 2021 roku została zaatakowana nożem przez własnego męża. Do rodzinnego dramatu doszło w Kościelcu pod Inowrocławiem, gdzie małżonkowie mieszkali z dziećmi.

Dwójką dzieci Mariki zajęła się jej mama - Marzena Suska. Nastoletnia Zuzia i jej młodszy brat Mateusz wrócili do rodzinnego domu swojej mamy w Służewcu pod Aleksandrowem Kujawskim. Tutaj też jest grób ich mamy. Jak po roku ułożyły się losy dzieci, które wskutek rodzinnego dramatu straciły ojca i matkę? Czytelnikom "Nowości" zdecydowała się powiedzieć jej babcia.

Zuzia uczy się w liceum w Toruniu i chce w przyszłości zostać psychologiem

Zuzia od września to już licealistka. Dziewczynka jest bardzo wrażliwa, ale i stanowcza. Jej marzeniem i życzeniem była nie tylko nauka w Toruniu, ale i zamieszkanie w tym mieście. Dopięła swego, choć realizacja tego planu nie była dla rodziny prosta.

Życiowy plan nastolatki to skończenie liceum, zdanie matury i studiowanie psychologii. Biorąc pod uwagę to, z jaką determinacją teraz już zmierza do swoich celów, choć tak ciężko doświadczył ją los, plan może się powieść.