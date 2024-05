W Baju Pomorskim występuje od 42 lat. Jaka jest Grażyna Rutkowska-Kusa?

Czy praca w teatrze może się jakoś znudzić?

– Mnie się nie nudzi. Nigdy nie powiedziałam, że idę do roboty. Idę do teatru. Jestem z tego bardzo zadowolona, że mogę łączyć pasję i z niej żyć – podkreślała Grażyna Rutkowska-Kusa. – Jest to praca z dziećmi i dla dzieci. To nie może się nudzić.