"Dżinks", gwiazda walk The War w Toruniu, aresztowany! Jego ciosy przyniosły śmierć na ul. Studziennej?

The War to turnieje walk na gołe pięści, organizowane w Toruniu przez Denisa Załęckiego. Brutalne i krwawe - tak są reklamowane i takie faktycznie bywają. Organizatorzy zarabiają na biletach i sprzedaży dostępu PPV do oglądania walk. Imprezy są legalne. Wiadomo, że "w to nie bawią się grzeczni chłopcy". Przypadek Dominika Sz. w obecnej sytuacji jawi się jako wyjątkowo szokujący.

"Walczy w klatce tak sprawnie jak grypsuje" - tak reklamowali go organizatorzy walk. Teraz torunianin ma większe szanse na wieloletnie grypsowanie niż turniejowe popisy.