Egzamin ósmoklasisty w Toruniu. Co było w arkuszach z języka polskiego?

Podczas testu z polskiego ósmoklasiści musieli wykazać się wiedzą z lektury "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego. To pozycja lubiana przez młodzież, a opowiedziana przez autora wojenna historia od lat porusza młodych czytelników. Nie ma się więc co dziwić, że zdających bardzo ucieszył wybór akurat tej powieści.

- Niby tu i tam pojawiały się informacje, że to mogą być właśnie "Kamienie na szaniec", ale szczerze: nie chciało mi się w to wierzyć - opowiadała nam Amelia Regulska, uczennica toruńskiej "ósemki". - Kiedy spojrzałam do arkusza i zobaczyłam, że to jednak prawda, byłam bardzo szczęśliwa. "Kamienie na szaniec" to bardzo fajna książka, o czasach strasznych, ale przy okazji nie tak odległych, bym nie umiała sobie ich wyobrazić.