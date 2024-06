Podniebni Rycerze z Torunia: 100-lecie powstania 4. Pułku Lotniczego

Początkowo formowanie 4. Pułku Lotniczego przebiegało z olbrzymimi trudnościami. Brakowało wykwalifikowanego personelu, sprzętu oraz niezbędnej do funkcjonowania pułku infrastruktury, głównie koszar. Zaczęły pojawiać się nowo zakupione we Francji samoloty. Z czasem były one zastępowane przez coraz bardziej nowoczesne konstrukcje, wytwarzane przez rodzimy przemysł.