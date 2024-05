Goha "Magical" z Torunia i jej patokariera: Chce się bić i zarabiać Małgorzata Oberlan

Patoinfluncerka Goha "Magical" z Torunia prawie trafiła już do showbiznesu. Prawie, bo dzień przed walką na gali MMA zamiast do klatki z Marianną Schreiber trafiła za kratki. Ale to nie jest jej ostatnie słowo.