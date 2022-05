Historyczna strata WORD Toruń: 1,6 mln zł na minusie! Winna pandemia. Nagród dla dyrekcji nie było

NSZZ "Solidarność 80" w WORD Toruń to organizacja związkowa, która w trybie dostępu do informacji publicznej dotarła do danych dotyczących wyników finansowych oraz nagród od lat przyznawanych Markowi Staszczykowi, szefowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu. Przekazał je związkowi Marek Smoczyk z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, sekretarz województwa. Oto szczegóły.