Historycznym pociągiem z Torunia nad morze już w październiku

Projekt "Dora" - zabytkowym pociągiem z Torunia nad morze

Wyjątkowym punktem kolejowej wycieczki w sobotę, 7 października, będzie także dojazd z Darłowa do Darłówka, bowiem pomiędzy tymi dwoma miejscowościami pociągi pasażerskie nigdy nie jeździły. Łączy je jedynie wojskowa bocznica kolejowa z czasów II wojny światowej. Pociąg z Darłowa dotrze do bram historycznej jednostki wojskowej w Darłówku.

W niedzielę 8 października odbędzie się drugi kurs zabytkowym pociągiem. Skład wyruszy także z Torunia, ale po drodze zahaczy jeszcze o Trójmiasto. Na trasie z Gdyni do Gdańska Głównego przejedzie linią Pomorskiej Kolei Metropolitalnej z pominięciem Sopotu i bez przystanku we Wrzeszczu. Później pociąg odwiedzi również Malbork i Kwidzyn, a stamtąd ruszy nieczynną na co dzień linią Kwidzyn-Prabuty-Kwidzyn. Później droga do Torunia będzie przebiegać przez Grudziądz.