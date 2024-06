II Toruńska Noc Muzeów. Warsztaty, wystawy, gry rodzinne. Co jeszcze czeka na zwiedzających?

Noc Muzeów w Toruniu po raz drugi

Poprzednia, pierwsza edycja Toruńskiej Nocy Muzeów okazała się wielkim sukcesem. Chyba nie było muzeum, do którego nie ustawiłaby się kolejka zwiedzających. Nic więc dziwnego, że przy okazji organizacji Święta Miasta na jedną z dodatkowych atrakcji wybrano wejście do muzeów – i to całkowicie za darmo. Jedyną odpłatną atrakcją będzie wejście na Wieżę Ratuszową, skąd można podziwiać panoramę miasta. Wejściówka kosztuje 12 złotych. Odwiedzający będą mogli skorzystać także z kiermaszu wydawnictw muzealnych. Co jeszcze znalazło się w programie II Toruńskiej Nocy Muzeów? Poniżej prezentujemy pełen spis.