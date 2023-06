Jeżyk z Torunia potrzebuje naszych głosów! Ma szansę na zwycięstwo w plebiscycie

Jeszcze tylko do 30 czerwca do północy można oddawać głosy w plebiscycie Drzewo Roku 2023 zorganizowanym przez Klub Gaja.

Jeżyk z Torunia na trzecim miejscu, z szansami na zwycięstwo

- W trwającym od początku czerwca plebiscycie bierze udział 16 najciekawszych drzew z całej Polski, wybranych do finału przez jury konkursowe. To drzewa szczególnie doceniane i lubiane przez społeczności lokalne, a także ważne elementy naszego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które powinniśmy chronić i szanować - przypomina Jolanta Migdał, koordynatorka konkursu Drzewo Roku.

Wśród finalistów jest drzewo z Torunia - kasztanowiec Jeżyk rosnący na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ulicy Łąkowej. Inicjatorką zgłoszenia go do konkursu o tytuł Drzewo Roku była Małgorzata Łukaszewska, nauczycielka języka polskiego w "szóstce". Od lat współpracuje z Klubem Gaja.

Jeżyk nadal ma więc duże szanse na zwycięstwo. Głosować na Drzewo Roku można na stronie internetowej drzeworoku.pl. Decydujący będzie ostatni tydzień plebiscytu, czyli od 24 do 30 czerwca. W tym czasie na stronie internetowej plebiscytu nie będą prezentowane na bieżąco wyniki.

Drzewo Roku: zwycięzca będzie znany 1 lipca

Zwycięzcą konkursu zostanie oczywiście drzewo, na które oddanych zostanie najwięcej głosów internautów. Zostanie on ogłoszony 1 lipca o godzinie 12. Zwycięzca będzie reprezentował Polskę w europejskim konkursie Tree of the Year w 2024 roku.