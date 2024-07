Kluby pieniądze dostają, a potem oddają. Będą zmiany w finansowaniu toruńskiego sportu?

- Rzeczywiście, do tej pory wspólny mianownik narzekań ze strony klubów i menedżerów sportowych był taki, że około 60-70 procent pieniędzy z otrzymywanych z miasta dotacji wracało w ten sposób do miejskiego budżetu. Będziemy chcieli tę metodologię skorygować. Na tę chwilę bardzo trudno mówić jednak o szczegółach. Musimy pracować koncepcyjnie nad zmianą metodologii zarówno finansowania klubów, jak również odprowadzania opłat za wykorzystanie miejskiej infrastruktury sportowej. W kampanii wyborczej miałem już jedno duże spotkanie z przedstawicielami klubów, ale ponad dwa tygodnie temu mieliśmy spotkanie kolejne, tym razem z udziałem około 70 ludzi toruńskiego sportu. W Arenie Toruń rozmawialiśmy o bolączkach, szansach i o tym wszystkim, co należałoby zmienić, a co zostawić. Przez najbliższe tygodnie będziemy analizować sytuację. Umówiliśmy się z klubami, że wczesną jesienią spotkamy się ponownie, żeby jeszcze raz omówić nasze pomysły na metodologię przyznawania dotacji sportowych, a także na zmiany w metodologii pobierania opłat za wynajem hal, sal i boisk - mówi Paweł Gulewski, prezydent Torunia.