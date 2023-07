Koalicyjny klub radnych w Toruniu rozwiązany, Platforma woli być sama. Porozumienie z prezydentem zagrożone?

W oświadczeniu czytamy m.in. „Jeśli ruch związany z samorozwiązaniem się klubu miałby oznaczać celowy zabieg polegający na chęci pozbycia się nas jako radnych angażujących się w sprawy miasta i wsłuchujących się w głos jego mieszkańców, to decyzja jest rozczarowująca i niezrozumiała dla środowiska skupionego wokół Koalicji Obywatelskiej”.

- Nie było dyscypliny w głosowaniu klubu nad przyznaniem wotum zaufania i absolutorium - zaznaczył Maciej Krużewski. - Nie czujemy się winni tego, że sprzeciwiliśmy się ustaleniom klubu, bo takich nie podjęto. Jeśli chodzi o porozumienie z prezydentem, to nie mówi ono tego, iż musimy za każdym razem bezrefleksyjnie głosować tak, jak on zaproponuje. Sam Michał Zaleski mówił na spotkaniach z nami, że to porozumienie jest tak stare i tak zdeaktualizowane choćby przez pandemię i wojnę na Ukrainie, że warto byłoby je zmienić. Nie wiem, skąd ta histeria naszych kolegów w związku z tym, że naruszyliśmy to porozumienie, skoro sam pan prezydent tak nie uważa. Reprezentujemy różne poglądy, nawet nasza trójka czasami się kłóci, ale chodzi chyba właśnie o to, by dyskutować i przedstawiać swoje racje. W każdej partii są różne frakcje, ludzie mają różne zdanie, w Platformie Obywatelskiej też. I co, powinna się ona teraz rozwiązać? Jeśli podejmuje się decyzje w sposób dość prymitywny, a są one nieskuteczne, to pojawia się pytanie o jakość przywództwa w naszym byłym klubie.