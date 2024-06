Toruń. Kontrowersje wobec filii Książnicy Kopernikańskiej na lewobrzeżu. Co z nimi będzie?

Czy filia na Podgórzu zostanie zamknięta?

Jednym z tematów poniedziałkowych obrad sejmiku wojewódzkiego kujawsko-pomorskiego była zmiana statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Według proponowanych zmian filia tej placówki na Podgórzu, przy ulicy Poznańskiej 52 oraz filii na Rudaku, przy ulicy Okólnej 169 mają zostać zamknięte i przeniesione do Mediateki Strzałowej w budynku nowo powstałej Szkole Podstawowej nr 12 przy ulicy Strzałowej 15. Wzbudziło to niepokój w mieszkańcach lewobrzeżnej części Torunia, przez co radni miejscy Michał Jakubaszek i Wojciech Klabun (obaj PiS) zwołali konferencję prasową. Poinformowali, że sprzeciwiają się działaniu i proszą marszałka województwa, Piotra Całbeckiego (KO/PO) o ponowne rozpatrzenie tej decyzji i odrzucenie przyjęcia uchwały.

– Jest to rozwiązanie złe dla mieszkańców Podgórza, ponieważ w zamian proponuje im się Mediatekę przy Strzałowej oddaloną od obecnej lokalizacji filii o 2,5 kilometra – podkreślał Michał Jakubaszek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia. – Jest to miejsce spotkań społeczności Podgórza i odgrywa ono bardzo dużą rolę, zarówno dla osób starszych jak i dzieci.

– Od 40 lat jestem czytelniczką filii na Podgórzu. Co prawda z naszej biblioteki nie korzystają tłumy, lecz należy zauważyć, że Podgórz jest ubogi w miejsca kulturalne. Biblioteka jest dla nas miejscem, gdzie możemy się spotkać i porozmawiać, nie tylko wypożyczyć książki – podkreślała Lidia Lach. – Działają tam kluby książki. Warto też podkreślić, że kilka lat temu biblioteka przeszła modernizację dla osób starszych czy z niepełnosprawnościami. Dlatego prosimy marszałka, by zostawił naszą bibliotekę.

– Z filii na Podgórzu korzystają mieszkańcy całego lewobrzeża. Dystans 2,5 kilometra jest między Mediateką na Strzałowej a filią przy Poznańskiej. Dla mieszkańców innych lewobrzeżnych osiedli dystans do Mediateki będzie dłuższy, np. mieszkańcy Glinek będą mieli do pokonania przeszło 7 kilometrów – wyjaśnił Wojciech Klabun. – Jeden punkt dla ponad 30 tys. mieszkańców to zdecydowanie za mało.

Co na to Urząd Marszałkowski?

- Marszałek Piotr Całbecki proponuje, by przy ulicach Poznańskiej i Okólnej funkcjonowały kluby seniora. Zajmowałyby się także prowadzeniem punktów bibliotecznych. Osoby z klubów przeszłyby w tym zakresie szkolenia prowadzone przez pracowników Książnicy Kopernikańskiej. Wymagać to będzie porozumienia z władzami Torunia - wyjaśnia Beata Krzemińska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tym samym filie przy ulicach Poznańskiej i Okólnej zostaną zlikwidowane i połączone w nowej placówce - Mediatece Strzałowa.

Warto zaznaczyć, że oprócz zamknięcia filii na Podgórzu i Rudaku, uchwała zmiany statutu Książnicy Kopernikańskiej przewiduje także przeniesienie filii Bydgoskie Przedmieście do zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 61 na ul. Bydgoską 50-52. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, zmiany mają pozwolić na podniesienie standardów obsługi bibliotecznej i działalności kulturalno-edukacyjnej. Filie zlokalizowane na lewobrzeżu i na Bydgoskim Przedmieściu mają zbyt małą powierzchnię, by realizować te działania.