Kolejne opóźnienie otwarcia lewoskrętu z ulicy Poznańskiej w Prüfferów

Inwestycja przy lewoskręcie z ulicy Poznańskiej w Prüfferów na lewobrzeżu rozpoczęła się w połowie września tego roku. Miała potrwać dwa i pół miesiąca. Termin został przesunięty na koniec roku, o czym niedawno mówił prezydent Torunia Michał Zaleski, teraz już wiadomo, że też nie zostanie dotrzymany.

- Opóźnienia wzięły się z tego, że wykonawca, firma ONDE S.A, natrafił podczas prac na niezinwentaryzowaną sieć telekomunikacyjną w infrastrukturze podziemnej - tłumaczy Agnieszka Kobus - Pęńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg. - Nie było jej na mapach. Musieliśmy porozumieć się z gestorami tych sieci, aby je odłączyli i przebudowali, żeby można było wznowić prace. Niestety, stało się to dopiero 18 grudnia. Wykonawca, choć pracuje na okrągło, nawet w okresie między świętami a Nowym Rokiem, nie jest odpowiedzialny za opóźnienie. Wszyscy robimy co się da, by jak najszybciej zakończyć prace.